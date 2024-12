Tipps und Tricks, um den Weihnachtsbaum lange frisch zu halten

Schon beim Kauf auf den richtigen Baum achten

Damit der Baum möglichst frisch ist, bietet es sich an, den Baum nach Möglichkeit selbst zu schlagen. Das lässt sich häufig mit einem schönen Familienausflug verbinden. Sollte es dann doch der bereits fertig geschlagene Baum werden, sollte man auf eine helle, fast weiße Schnittfläche achten. Daran erkennt man, dass der Baum erst vor kurzem geschlagen wurde. Auch bei der Sorte gibt es Unterschiede. Als besonders lange haltbar gelten Nordmanntannen und Nobilistannen. Auch macht es Sinn, die Tanne vor dem Aufstellen richtig zu lagern. Stellt ihn erst in die Wohnung, wenn es so weit ist, und lasst ihn vorher ohne Netz an einem kühlen Ort stehen. Auch so lässt sich die Haltbarkeit verlängern. Noch ein Tipp: Sollte der Baum länger auf seinen Einsatz warten müssen, schneidet den Stamm noch einmal frisch an.

Der richtige Platz für den Weihnachtsbaum

Rückt Weihnachten immer näher, sollte man den Baum langsam an die wärmeren Temperaturen in der Wohnung gewöhnen. So könnte man ihn erst mal, wenn der Platz da ist, an einem kühleren Ort im Haus zwischenlagern. Auch tut es dem Baum nicht gut, wenn man ihn direkt an eine Heizung stellt.

Die richtige Pflege für den Weihnachtsbaum

Als Pflanze ist genügend Wasser das Wichtigste für den Baum. Also stellt den Baum auf jeden Fall in einen Ständer, in den man auch Wasser füllen kann. Als Faustregel kann man sich merken, dass man alle drei Tage etwa einen Liter Wasser nachfüllt. Aber je größer der Baum, umso mehr Wasser braucht er auch. Es reicht auch frisches Wasser, auf Zusätze wie Zucker, Frischhaltemittel oder Glycerin kann man verzichten. Im schlimmsten Fall sind die sogar schädlich. Dagegen hilft es, einmal am Tag die Zweige leicht mit Wasser zu benetzen.

Autor: David Müller