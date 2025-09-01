Titelerneuerung geglückt

Hagen darf sich für weitere zwei Jahre „Stadt des Fairen Handels“ nennen. Der Titel wird von Fairtrade Deutschland verliehen.

Seit 2013 ist Hagen damit kontinuierlich eine Stadt des Fairen Handels. Die Steuerungsgruppe trifft sich alle 3 Monate und bringt auf vielfältige Weise den Fairen Handel in der Stadt voran. Sie ist aktuell aktiv in die Planung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2025 (IGA) eingebunden, die stark auf Fairen Handel und vor allem Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt.