Tödlicher Jagdunfall in Dahl

Ein 66-Jähriger Mann saß am Abend am Rand des Waldes in Dahl und beobachtete dort Wildschweine, Nach Polizeiangaben löste sich unbeabsichtigt ein Schuss aus seinem Repetiergewehr, der den Mann tödlich traf. Ein Bekannter des Mannes hat ihn tot gefunden und die Polizei informiert. Die Polizei geht davon aus, dass es kein Fremdverschulden gibt.