Tödlicher Motorradunfall

Einer der Motorradfahrer, ein 62-Jähriger aus Herdecke, wurde dabei so schwer verletzt, daß er noch an der Unfallstelle verstarb - obwohl die Rettungskräfte und auch ein Hubschrauber innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren. Der zweite Mann erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Selbecker Straße war wegen des Unfalls im oberen Bereich mehrere Stunden gesperrt. Das sorgte für erhebliche Probleme - in dem Bereich war wegen des Herbstfestes im Freilichtmuseum ohnehin sehr viel los. Erst am Samstag hatte es an der Hünenpforte einen schweren Unfall gegeben - auch dort waren ein Auto und ein Motorrad kollidiert, der Krad-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.