tödlicher Unfall in Ennepetal

Bei einem Unfall in Ennepetal ist gestern Mittag eine Frau getötet worden, zwei Männer wurden lebensgefählich verletzt. Ein Autofahrer aus Hagen war in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines Ehepaares aus Gevelsberg zusammengestoßen.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com