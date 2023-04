Tödlicher Unfall in Halver

Bei einem schweren Unfall in Halver ist gestern ein Hagener ums Leben gekommen. Ein Laster aus dem Märkischen Kreis war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort schob er zunächst einen Kleinbus in den Straßengraben, danach drückte er ein Auto aus Hagen gegen einen Holzstapel.

© Foto: Alex Talash