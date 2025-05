Tötungsdelikt und SEK in Hagen...

In Wehringhausen am Buschey hat es ein Tötungsdelikt gegeben. Neben der Polizei ist die Staatsanwaltschaft Hagen involviert. Nähere Informationen dazu soll es in den nächsten Stunden geben, die Ermittlungen laufen derzeit noch.

Am Elbersufer in der Stadt gab es am Morgen einen SEK-Einsatz. Das Landeskriminalamt Hessen bestätigt einen großen Einsatz in mehreren Bundesländern, darunter auch in Hagen. Was das Ziel ist, ist ebenfalls noch nicht öffentlich. Das LKA Hessen begründet das damit, dass die Aktion teilweise noch läuft.