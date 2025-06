Tom Cruise bricht Weltrekord mit brennendem Fallschirm

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Tom Cruise (62) hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Die Auszeichnung verdankt der Schauspieler einem spektakulären Stunt bei seinem achten Einsatz als Spezialagent Ethan Hunt in «Mission: Impossible - The Final Reckoning»: Er habe nun «die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm» absolviert, teilte das Guinness-Buch der Rekorde auf der Plattform X mit. 16 Mal sei Cruise für eine Actionszene aus einem Hubschrauber gesprungen, habe dabei seinen mit Brennstoff getränkten Fallschirm angezündet und am Ende die sichere Landung mit einem Reservefallschirm geschafft.

Cruise postete auf X ein Video von den Dreharbeiten. Darin bespricht er mit dem Filmteam Einzelheiten zum Ablauf des Stunts und sagt mit einem Grinsen im Gesicht, dass sie «selbstverständlich» kein Risiko eingehen würden. Dann folgen in schnellen Schnitten jeweils wenige Sekunden Filmmaterial von den 16 Sprüngen mit dem brennenden Fallschirm.

«Tom spielt nicht nur Actionhelden - er ist ein Actionheld!», wurde Craig Glenday, Chefredakteur von Guinness World Records, in einer Mitteilung zitiert. Als Schauspieler sprenge er Grenzen. Es sei eine Ehre, die «völlige Furchtlosigkeit» von Cruise mit dem Weltrekord-Titel zu würdigen.

Seit 1996 jagt Cruise in der «Mission: Impossible»-Filmserie als Agent Ethan Hunt quer durch die Welt. Dabei führt er die meisten halsbrecherischen Stunts selbst aus. So raste er in Paris auf dem Motorrad durch den Gegenverkehr, hing an einem fliegenden Flugzeug und kletterte die Fassade des Wolkenkratzers Burj Khalifa in Dubai hoch.

Der neue Film von Regisseur Christopher McQuarrie, eine Fortsetzung von «Mission: Impossible – Dead Reckoning» (2023), feierte im Mai beim Filmfestival in Cannes Premiere. Der Blockbuster gilt als Abschluss der fast 30 Jahre andauernden Agentensaga.