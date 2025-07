Tomorrowland startet nach Brand mit neuer Hauptbühne

Boom (dpa) - Die Veranstalter des Elektrofestivals Tomorrowland haben eigenen Angaben zufolge in nur zwei Tagen eine Alternative für ihre abgebrannte Hauptbühne geschaffen. Der Zugang sollte am Nachmittag freigegeben werden.

Insgesamt begann die Veranstaltung schon früher: «Tomorrowland Belgien 2025 öffnet um 14.00 Uhr», teilten die Organisatoren des Festivals mit. Die Alternative für die Hauptbühne sollte um 16.00 Uhr geöffnet werden. Wie genau diese Alternative aussieht, blieb vorerst offen.

Am Tag zuvor hatte es noch die Überlegung gegeben, auf der «Gathering Stage» im «DreamVille» die Künstler auftreten zu lassen, die eigentlich am Freitag auf der Hauptbühne spielen sollten. «Ab Samstag wird das gesamte Festivalgelände voraussichtlich ab 12.00 Uhr für alle Besucher und alle Ticketarten geöffnet sein», so die Veranstalter.

Bühnenmaterial war leicht entflammbar

Zwei Tage vor Beginn des Elektrofestivals Tomorrowland im belgischen Boom war am späten Mittwochabend auf der Hauptbühne ein Feuer ausgebrochen. Von der einst kunstvoll mit Bergwelt und Steinskulpturen gestalteten Hauptbühne ist nichts mehr übrig. Verletzt wurde durch das Feuer den Angaben zufolge niemand.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Polizei sei noch mit den Ermittlungen beschäftigt, teilte die Feuerwehr mit. Fest stehe aber, dass das Bühnenmaterial deshalb leicht in Brand geraten konnte, weil es zum großen Teil aus Holz bestanden habe. Es seien keine anderen Teile des Festivalgeländes, Bühnen oder Bereiche von dem Brand betroffen, so die Veranstalter.

Festival mit Hunderttausenden Besuchern

Das Tomorrowland ist mit mehreren Hunderttausend Besuchern eines der größten Elektrofestivals weltweit. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto «Orbyz» und soll nach früheren Angaben an zwei Wochenenden (18. bis 20. und 25. bis 27. Juli) stattfinden.

Geplant sind mehr als 600 Auftritte auf 16 Bühnen, unter anderem von Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte und Swedish House Mafia. Es findet in der Stadt Boom statt, die zwischen Brüssel und Antwerpen liegt.