Top-Mediziner in Hagen

Die Liste der Top-Mediziner wird regelmäßig im Auftrag des Magazins Focus erstellt, verantwortlich ist ein unabhängiges Institut. Die Studie gilt für viele Patientinnen und Patienten als Wegweiser. Gewertet werden zum Beispiel Behandlungsleistung, Reputation oder die fachliche Qualifikation.

Und so gehören die Chefärzte der Chirurgie und der Frauenklinik in Haspe und die Experten für Knochenkrebs und Kinderorthopädie in Volmarstein zu den Besten in ihren Fachgebieten. Für das evangelische Krankenhaus in Haspe gab es noch eine Gesamtauszeichnung: Das Mops gilt demnach als Top regionales Krankenhaus.