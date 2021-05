Tornister für Schulanfänger

Aufgrund großzügiger Spenden vieler Hagener Unternehmen und Familien ist es dem Kinderschutzbund auch in diesem Jahr wieder möglich, Schultornister an bedürftige Familien zu verschenken, deren Kinder im Sommer eingeschult werden. Für die Abholung vergibt der Kinderschutzbund wegen der Pandemie telefonisch vorab Termine, die ab kommenden Dienstag (01.06.21) gemacht werden können. An Familien ohne Termin kann leider nichts herausgegeben werden. Notwendig ist am Tage der Abholung die Vorlage einer aktuellen ALG2-Bescheinigung, eines aktuellen Wohngeld-Bescheides oder eines Leistungsnachweises für Geflüchtete, auf dem das Kind, welches eingeschult wird, ersichtlich ist.

