Toter mit Schussverletzung im Hochhaus auf Emst aufgefunden

Um 6.30 Uhr wurden Rettungskräfte in den Hagener Stadtteil Emst gerufen. In einem Hochhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße fanden die Einsatzkräfte im ersten Stock einen toten Mann in der Wohnung, offenbar erschossen.

© Alex Talash