Traditionelles Elseyer Dorffest

Es gibt eine große Auswahl an Getränken und Speisen sowie eine Tombola. Für Kinder gibt es Kindertattoos und eine Hüpfburg. Am Samstag wird es ein Menschenkicker-Turnier geben und abends tritt die Band "Second Hand" und danach der Entertainer Michael Freiburg auf. Am Sonntag findet morgens ein Gottesdienst statt. Mittags tritt die Kindertanzgruppe von "m Stage" auf und die Tombolapreise werden gezogen.

