Traumhaftes Stadtfest

Das Wetter stimmte, die Musik stimmte, der Mix stimmte. "Wir haben es am Samstag mal mit Musik im Mallorcastil probiert," sagt Mark Krippner, und das habe sehr gut funktioniert. Was noch besser funktioniert hat, war das Showturnier im Dart. Die Hagener Dartliga hatte etliche Spitzendarter mobilisieren können. Und deren Turnier kam beim Publikum so gut an, dass man in Hohenlimburg überlegt, diesen Showteil im nächsten Jahr etwas größer zu fahren. Voraussetzung wäre aber eine Verschiebung des Festes um eine Woche nach hinten, weil dann die Dartliga ihre Saison beendet hat.