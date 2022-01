Treffen: Stadschulpflegschaft

Die Stadtschulpfegschaft ist die Elternvertretung Hagens gegenüber der Stadt als Schulträger. Sie hätte da ein paar Dinge zu besprechen. Zum Beispiel steht die Digitalisierung auf der Tagesordnung und mit ihr die Ausrüstung mit digitalen Endgeräten.





Allerdings haben während der Pandemie etliche Ansprechpartner gewechselt. Wessen Einladung irgendwo versickert ist, der kann sich auch per Mail an die Stadtschulpflegschaft wenden. Die Sitzung am Freitag ist online, per Mail kann man die Einwahldaten bekommen.





Mailadresse: ssps-ha@web.de