Triathlon im Freibad Hengstey

Der Triathlon am Hengsteysee lockt regelmäßig hunderte Sportler und über den Tag verteilt tausende Besucher an den See. Auch in diesem Jahr verteilt sich das Starterfeld auf fast alles, was im Triathlon möglich ist. Verbands- und Regionalligawettkämpfe werden hier ausgetragen. Dazu kommen Wettkämpfe für Schüler und der Funtriathlon - der ist für Interessierte zum Hineinschnuppern gedacht.

Im einzelnen gibt es die "Kurzdistanz" genannte Strecke; da geht es um 1000 m Schwimmen, anschließend 43 Kilometer mit dem Rad, und zum Schluss müssen die Sportler dann noch 10 Kilometer laufen. Beim Volktriathlon halbieren sich die Strecken in etwa, und die Kleinsten bekommen kindgerechte Aufgaben im Schwimmen, Radfahren und Laufen gestellt.

Die Strecken für Radfahrer und Läufer müssen wegen der Baustelle am Hagener Seeufer leicht geändert werden.

Für den Veranstaltungssonntag gibt es wieder Sperrungen und Umleitungen; die sind so, wie schon aus den vergangenen Jahren gewohnt.