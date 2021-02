Trickbetrüger mit mehreren Varianten

Trick eins ist: Anrufer sagen, wir haben einen Impfstoff, und gegen Bezahlung könnt ihr früher als andere geimpft werden. Der Tipp: einfach auflegen, egal, was die Leute am anderen Ende erzählen. Denn Impfungen sind in NRW kostenlos. Und Normalverbraucher werden nur im Impfzentrum geimpft. Ausnahmen gibt es für Pflegeheime und Krankenhauspersonal.

Trick zwei: Der Enkeltrick. In der Coronavariante ist der angeblich Enkel eben an Corona erkrankt und braucht Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Auch hier gilt: am Ende wollen die Anrufer an Geld kommen. Einfach auflegen. Egal,da jemand behauzptet, ein Arzt oder der Enkel selbst zu sein.

Nebenbei hat Trick drei wieder Konjunktur: Angebliche Polizisten wollen vorbeikommen, um Wertsachen sicher aufzuheben. Im Display des Telefons sieht man manchmal die Nummer 110. Und das ist schon der erste Hinweis auf Betrug: Die Polizei ruft niemals mit der Kennung 110 an. Und: Echte Polizei kommt niemals vorbei, um Geld abzuholen.