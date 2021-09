Trödelmarkt auf der Springe

Auf der Springe wird wieder getrödelt. Die pandemiebedingte Pause war lang, normalerweise findet der große Hagener Trödelmarkt an Pfingsten statt, das musste in diesem und im letzten Jahr aber ausfallen. Nun soll die Tradition am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit fortgesetzt werden.

© Meyer's Märkte