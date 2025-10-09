Trotz 400. NHL-Tor und 3:0-Führung: Niederlage für Draisaitl

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl ist mit einem besonderen Tor, aber am Ende mit einer schmerzhaften Niederlage in die neue NHL-Saison gestartet. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln erzielte beim 3:4 (2:0, 1:2, 0:1) der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames das 400. NHL-Tor seiner Karriere. Mit dem Treffer in Überzahl im zweiten Drittel brachte Draisaitl den Vorjahresfinalisten zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung, ehe Calgary ausglich und im Penaltyschießen die Oberhand behielt. Draisaitl verwandelte seinen Versuch zwar, Nazem Kadri ließ am Ende als insgesamt 16. Schütze aber die Gäste jubeln.

Sturm gewinnt erstes Spiel als NHL-Chefcoach

Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm gewann zuvor sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer in der NHL. Gegen die Washington Capitals holten seine Boston Bruins ein 3:1. Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der Geschichte der National Hockey League. Er holte 2018 Olympia-Silber mit der deutschen Nationalmannschaft und wechselte danach als Assistenztrainer in die NHL zu den Los Angeles Kings.

In der Kabine bekam Sturm unter dem Jubel seiner Spieler einen Puck als Andenken für den ersten NHL-Sieg und rief: «Auf viele weitere! Viele weitere.»

Den ersten Hauptrunden-Treffer in der Amtszeit von Sturm erzielte David Pastrnak im zweiten Drittel gegen die Capitals. Nach dem Ausgleich durch Tom Wilson trafen Elias Lindholm und Morgan Geekie zum Sieg für die Bruins - an beiden Toren war Pastrnak als Vorlagengeber beteiligt.