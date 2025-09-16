Navigation

Trump würdigt Redford: «Ich fand ihn großartig»

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 16:24

Robert Redford ist gestorben. Auch US-Präsident Donald Trump würdigt die Hollywood-Legende - auf spezielle Art.

US-Präsident Trump
© Alex Brandon/AP/dpa

Todesfall

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den gestorbenen Hollywood-Schauspieler Robert Redford gewürdigt. «Robert Redford war großartig», sagte Trump vor Journalistinnen und Journalisten in Washington. Eine Zeit lang habe es «keinen besseren» gegeben.

Redford habe seiner Ansicht nach «sieben oder acht großartige Filme» gemacht, sagte Trump weiter. «Die waren wirklich großartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heißeste. Ich fand ihn großartig.»

Redford war im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.

