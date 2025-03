Ländlich gelegen im Hagener Süden ist der TuS Volmetal Zuhause. Hier stehen die verschiedensten Sportarten auf dem Programm: Yoga, Volleyball, Darts, Handball und einiges mehr. Angefangen hat alles 1887 mit der Gründung des Rummenohler Turnvereins.

Durch ihre Lage im Volmetal hat der Verein das Image eines Dorfvereins. Ob der Verein das auch so sieht, ob das etwas positives oder negatives ist und wie der Verein die Flutkatastrophe gemeistert hat, hört ihr im Beitrag:

© Radio Hagen

Die Turnhalle in Rummenohl ist seit September wieder in Betrieb. Knapp drei Jahre hat es gedauert das, was die Flut zerstört hat, wieder aufzubauen.

Die Kapazität der modernen Halle ist aber noch nicht ausgeschöpft: man kann sie für externe Kurse buchen. Eine Mail an den Verein reicht und schon kann man besprechen, wie man zusammenkommen kann.