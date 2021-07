TuS Volmetal zahlt Spenden aus

Das erste Wort des TuS Volmetal richtet sich an die Spender, und das lautet schlicht: Danke. In loser Folge will der TuS in den nächsten Wochen einige Spender vorstellen, wenn die damit einverstanden sind. Die zweite Information geht an die Hochwasseropfer im Volmetal: 145 Anträge auf Hilfe hat der TuS gesichtet und bewertet. Dies führe zu Auszahlungen in Höhe von 272 000 Euro - und zwar bis zum Wochenende.

Man erwarte noch weitere Anträge und bearbeite die Zug um Zug. Bis zum 31. August soll das gespendete Geld dann vollständig ausgezahlt sein.