TV-Rechte: So könnt ihr ab 2025 die Bundesliga verfolgen

Wer auch in der Saison 2025/26 die Bundesliga live verfolgen möchte, wird sich etwas umstellen müssen, denn bei der Vergabe der TV-Rechte für die Bundesliga in Deutschland gibt es einige Neuerungen. Welche das sind - sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV listen wir hier auf.





Pay-TV-Bereich: Konferenz nicht mehr bei SKY

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag-Nachmittag mit mehreren Spielen ab 15:30-Uhr war für Jahre bei Sky eine Institution. Nun verliert der Sender (hieß früher Premiere) genau diesen wichtigen Baustein der TV-Übertragungen an den Konkurrenten DAZN , der damit das erste Mal überhaupt am Samstag die Bundesliga zeigt. Hier ist die Rede vom Paket A.

Free-TV-Bereich: RTL statt Sport 1

Auch im Free-TV-Bereich gibt es Änderungen, die markant sind. Die Topspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend wechseln von Sport 1 zu RTL . Ab der Saison 2025/26 überträgt damit der Kölner Sender die Spiele des Bundesliga-Unterhaus um jeweils 20:30 Uhr.

Gute Nachricht für Bundesligaklubs

Wie die DFL nun mitteilte bringt die neue TV-Rechtevergabe mehr Geld für die Bundesligisten. "Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 können die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 1,121 Milliarden Euro pro Saison rechnen. Dies entspricht einem Gesamterlös in Höhe von 4,484 Milliarden Euro und einer Steigerung von rund zwei Prozent im Vergleich zum vorherigen Zyklus. Die Bundesliga und 2. Bundesliga haben damit weiter den zweitstärksten nationalen Medienvertrag aller Fußball-Ligen", schreibt die DFL in ihrer Erklärung.

Autor: Joachim Schultheis