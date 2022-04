Twitter von Elon Musk gekauft - Was bedeutet das?

Tesla-Chef Elon Musk hat sich für 44 Milliarden Dollar Twitter gegönnt. Dabei macht Twitter seit Jahren Minus. Das stellt man sich schon die Frage: warum macht er das? Markus Beckedahl ist Gründer und Journalist bei Netzpolitik.org. Er vermutet, er will Twitter unter anderem als Werbeplattform etwa für seine Tesla-Autos benutzen. Aber auch eine politische Agenda ist durchaus möglich. Musk selbst sagt, dass Twitter zu viele Nutzer bei ihrer Meinungsäußerung einschränken würde. Er wolle das jetzt ändern. Kritiker bezweifeln aber, dass er nur so noble Motive hat. Immerhin hat Elon Musk auch kritische Journalisten etwa von der Tesla-Werkseröffnung in Brandenburg ausgeladen. Es gehe im wohl er um seine Meinungsfreiheit und nicht die der anderen, meint Beckedahl.

Wenig Nutzer - Große Macht

Jetzt könnte man ja sagen: "gut, Twitter hat ja in Deutschland eh nicht so viele Nutzer, ist also nicht so wichtig". Das ist aber falsch. Denn es kommt nicht nur darauf an, Wie viele User dort unterwegs sind, sondern auch was für User. In Deutschland sind fast alle Politiker und Journalisten auf Twitter, sowie viele weitere Personen mit einer großen öffentlichen Wirkung. Damit ist Twitter für die politische Willensbildung und damit auch für unsere Demokratie nicht unwichtig. Aber, selbst wenn Elon Musk jetzt auf Twitter alle seine Ideen direkt umsetzen würde, es gibt eben auch Grenzen. Etwa das neue EU-Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz. Da sollte sich auch Twitter dran halten oder es wird zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Generell sieht Markus Beckedahl den Twitter-Kauf von Elon Musk durchaus kritisch, weil damit eine Person zu viel Einfluss auf öffentliche Diskussionen bekommen könnte.

Autoren: Leandro Luig und David Müller