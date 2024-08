Seit Cannabis in Deutschland legalisiert ist, können Bürgerinnen und Bürger bis zu drei Pflanzen zuhause anbauen. Doch nicht alle sind wirkliche Experten in diesem Gebiet. Da bietet es sich ganz offensichtlich gut an, dass es in Düsseldorf für drei Tage eine echte Cannabis-Messe gibt, die "Cannafair". Über 20.000 Menschen werden vom 23. bis 25. August in der Mitsubishi Electric Halle erwartet. Daher legen die Veranstalter einen großen Fokus auf den Anbau.

Darauf können sich Besucher der Cannabis-Messe freuen

"Wer sich mit allen Aspekten der Pflanzenzucht auseinandersetzen möchte, findet auf der Cannafair Dünger, Substrate, Lampen, Growboxen sowie Produkte für die Aufbewahrung und Verarbeitung von Cannabis", versprechen die Veranstalter. Auch Anbietern aus anderen Segmenten bietet die Messe eine Chance, sich den Besuchern zu zeigen. Hier geht es dann um beispielsweise Drehzubehör, sogenannte Vaporizer, CBD, Kleidung oder Kosmetik. Auch pharmazeutische Cannabisproduzenten sollen vor Ort sein.

© picture alliance/dpa - Christophe Gateau © picture alliance/dpa - Christophe Gateau

Cannabis-Messe: Fahrsimulator für den Straßenverkehr

Kiffen und gleichzeitig am Straßenverkehr teilnehmen ist eine vieldiskutierte Sache in Deutschland. Daher möchten die Veranstalter auch auf dieses Thema hinweisen, mit einem Fahrsimulator, der das "Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Substanzen wie Cannabis im Straßenverkehr stärken soll". Durch den Simulator können Messegäste prüfen, wie gut sie unter dem Einfluss der Substanzen, die sie konsumiert haben, noch fahren können.

Cannabis-Messe: Unser Eindruck vor Ort

Unser Kollege José Narciandi hat sich am ersten der drei Tage der Cannabis-Messe "Cannafair" auf dem Messegelände aufgehalten. Seine Reportage hört ihr hier.



© RADIO NRW

Autoren: Joachim Schultheis & José Narciandi