Überfall auf der Haldener Straße

Der Hagener hatte sich in der Wohnung einer Bekannten aufgehalten, als die Gruppe maskierter Männern in die Wohnung eingedrungen ist. Die schlugen unmittelbar auf den 48-Jährigen ein und klauten seine Geldbörse und das Handy. Anschließend verließen sie die Wohnung fluchtartig . Erst am nächsten Tag erschien das Opfer schwer verletzt auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Danach ist er ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben

oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu

melden.