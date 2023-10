Überfall auf Ercosman

Passiert ist das heute morgen am Remberg: ein unbekannter Mann hatte an der Wohnungstür geklingelt. Als geöffnet wurde, soll der 58-jährige Juwelier mit einem Schlagstock oder ähnlichem am Kopf verletzt worden sein, es besteht akute Lebensgefahr. Seine Frau kam dazu, sie wurde schwer verletzt. Die Polizei hat eine weiträumige Fahndung eingeleitet, sagt Pressesprecher Tim Sendler.

Ob es sich um einen gescheiterten Raubüberfall handelt, oder ein anderes Tatmotiv zugrunde liegt, kann im Moment noch nicht schlüssig gesagt werden.