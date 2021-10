Überfall auf Juwelier

Ein Juwelier in Haspe ist gestern Mittag überfallen und schwer verletzt worden. Der Räuber ist flüchtig, die Fahndung läuft. Der Täter war gegen viertel vor eins in dem Laden am Hasper Kreisel aufgetaucht, der genaue Tatablauf muss noch geklärt werden.

© lassedesignen - Fotolia