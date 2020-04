Übernahme der Strahlentherapie

Stationäres und ambulantes Angebot sollen so besser verzahnt werden. Für Patienten, die sich bereits in Behandlung befinden, hat die Übernahme keine Auswirkungen. Für sie geht es am gewohnten Ort weiter. Auch die bekannten Ansprechpartner stehen weiter zur Verfügung. Das MVZ Professor Uhlenbrock hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Es wurde 1993 von Detlev Uhlenbrock gegründet und hat inzwischen zwölf Standorte. Den Kontakt zur Hagener Strahlentherapie gibt es hier: 02331/13131