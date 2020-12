Überraschung für unseren Moderator

Die Auszeichnung erhält man für besonderes Engagement. Zum Beispiel hat Timo schon acht Mal in Folge den Hagener Fummellauf moderiert, die Veranstaltung mitorganisiert und geplant. Der Fummellauf ist in erster Linie ein Spaß im Hagener Karneval. Es geht aber auch um ein Zeichen gegen Homophobie und um Unterstützung der Hagener Aidshilfe. Timo macht das Ganze seit je her ehrenamtlich. Die Mitgliederversammlung der Hagener Aidshilfe hat einstimmig beschlossen: Das muss nun gewürdigt werden. Als Dankeschön ist Timo jetzt Ehrenmitglied.