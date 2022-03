Ukrainehilfe vom Boloh

Schulleiterin Henrike Beckenbach, ihre Söhne und Freunde der Schule und der Familie haben eine gemeinsame Bekannte aus der Ukraine. Die hatte ihre Situation und die Bitte um Hilfe in einem Brief geschrieben. So wurden die komplette Schule inklusive Förderverein und der Freundeskreis aktiviert, Spenden zu sammeln, zu sortieren und zu verladen.

Der Transport mit Hilfsgütern ist Anfang der Woche losgefahren.