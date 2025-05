Ullrich nach Unfall: «Froh, dass ich heute hier sein kann»

Bad Dürrheim (dpa) - Jan Ullrich ist trotz seines schweren Rad-Unfalls wie angekündigt beim «Jan-Ullrich-Cycling-Festival» in Bad Dürrheim aufgetreten. «Ich bin froh, dass ich heute hier sein kann», sagte der 51 Jahre alte Ex-Profi nach Angaben der «Bild» bei der Eröffnung eines Dirt-Bike-Parks für Kinder und Jugendliche. Seinen linken Arm trug Ullrich, der am Donnerstag aus dem Krankenhaus in Freiburg entlassen wurde, in einer Schlinge.

Bei der Hobby-Rundfahrt in Bad Dürrheim am morgigen Sonntag wird Ullrich allerdings nicht aufs Rad steigen können. Der frühere Tour-de-France-Sieger war am Freitag vor einer Woche von einem Auto angefahren worden und hatte sich beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen.

«Ich wollte noch ein kleines Ründchen drehen, die Beine ein bisschen fallen lassen. Kurz vor meinem Zuhause komme ich auf der Hauptstraße daher gerollt – da kommt ein Autofahrer, will abbiegen, hat mich übersehen und ist voll frontal in mich reingeknallt in die linke Seite», hatte Ullrich in seinem Podcast «Ulle & Rick» mit Ex-Radprofi Rick Zabel den Unfall geschildert.