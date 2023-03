Ultraläufer Adrian Rewig

Er läuft halt gerne. Adrian Rewig ist im im letzten Jahr 32 mal um den Hengsteysee gelaufen - und zwar am Stück. Im April 22 legte er 1080 Kilometer durch Spanien zurück. Und am Wochenende finishte er die 6-Tage-WM in Policoro mit 824 gelaufenen Kilometern seit dem Start am 12ten März. Eine Meldung von Rewig am Ende von Tag zwei lautet: "200 km - läuft gerade gut und easy". An der rundenbasierten WM haben Mannschaften aus 17 Nationen teilgenommen. Typisch für die Wettkämpfe der kleinen Ultraläuferszene ist das ausgesprochen hohe Fairplay-Verständnis der Sportler untereinander. Sie helfen sich auch gegenseitig mit Outfits für die Siegerfotos aus.

