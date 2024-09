Umbau Freibad Henkhausen läuft besser als geplant

Aus dem Freibad soll ein Ganzjahresbad werden, der Abriss läuft seit dem Frühjahr. Und es läuft offenbar so gut, dass Mittel in Höhe von 7 Millionen Euro jetzt schon frei gegeben werden. In Henkhausen soll eine neue Schwimmstätte mit einem Hauptbecken und einem Außenbecken entstehen.

Das Hauptbecken wird überdacht und mit einer offenen Fensterfront ausgestaltet. Es soll per Hubboden bis zu zwei Meter tief eingestellt werden können. Das kleinere Außenbecken entsteht unter freiem Himmel. Umgesetzt wird das gut 12-Millionen-Euro-Projekt von einem Generalunternehmer aus Bielefeld.