Umfrage: Wünscht ihr euch eine vorzeitige Fan-Rückkehr in die Fußballstadien?

Bei den neuen Coronaschutz-Maßnahmen legten sich Bund und Länder auf einen gemeinsamen Plan für die Rückkehr von Fußball-Fans in Bundesligastadien fest. Bis Ende Oktober sollten die Stadien leer bleiben. Bis dahin sollte eine Arbeitsgruppe erarbeiten, wie es ab November mit Zuschauern weitergehen könne. Das scheint jetzt schon irgendwie hinfällig zu sein. Denn RB Leipzig hat mit einem Hygienekonzept das örtliche Gesundheitsamt überzeugt und die Zusage erhalten, am 20. September mit 8.400 Fans in die Saison zu starten. In NRW war eigentlich klar, dass es erst ab dem ersten November-Spieltag wieder möglich sein wird.

Dieser Vorstoß hat die Diskussionen natürlich wieder von neuem aufgerollt. Zumal Mainz 05 schon eine Woche vorher mit Fans das DFB-Pokal-Spiel bestreiten möchte. Klar ist, dass es nie darum ging, volle Stadien wieder zu haben - sondern nur einen Teil. Wir wollen eure Meinung erfahren. Wünscht ihr euch eine vorzeitige Fan-Rückkehr in die Fußballstadien? Lasst es uns in unserer Umfrage wissen.