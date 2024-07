Umfrage zum Hitzeaktionsplan für Hagen

Über die Internetseite der Stadt können sie an einer Umfrage teilnehmen und ihre Erfahrungen sowie Vorschläge zur Hitzeplanung einbringen. Der Klimawandel führt auch bei uns in Hagen zu mehr heißen Tagen und Hitzewellen. Das ist besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke, kleine Kinder aber auch Obdachlose oder Menschen die im Freien arbeiten, gefährlich. Hier will der Plan ansetzen.





https://umfragen.hagen.de/185827