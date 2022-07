Umgarnen im Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum will seine Gäste am Wochenende umgarnen. Der Tuchmarkt richtet sich vor allem an Leute, die Spaß an textilen Handwerken haben. 30 Ausstellerinnen und Aussteller sind dabei. In Pavillons entlang der Museumswege stellen sie verschiedene traditionelle Handwerkstechniken vor, die mit Nadel und Faden zu tun haben.

