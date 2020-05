Umgeplante Feierlichkeiten

Anstelle eines Festgottesdienstes und einem Gemeindefest am Kulerkamp gibt es am 31. Mai gleich zwei Pfingstgottesdienste. Sie finden um 11 und um 18 Uhr unter entsprechenden Hygieneauflagen statt. Am Pfingstmontag steht um 11 Uhr ein weiterer Gottesdienst auf dem Plan.

Den Kontakt zur Anmeldung findet ihr hier: www.paulusgemeinde-hagen.de