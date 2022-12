Umwelt- und Gesundheitsschädlich? Das sind Vapes

Trend auf Social-Media-Plattformen wie TikTok

Gerade viele Influencer werben für die sogenannten Vapes, auch für die wo man gar nicht weiß, was da eigentlich drin ist. Andere geben Tipps, wie man mit den Vapes möglichst kreative Dampfformationen kreieren kann. Außerdem gibt auf TikTok den Trend, möglichst viele von den weggeworfenen Vapes zu finden.

Wie gesundheitsgefährdend sind denn die Vapes?

Aus den USA werden schon die ersten Lungenerkrankungen gemeldet. Also die Vapes ohne Nikotin sind zumindest weniger schädlich als Zigaretten. Trotzdem kann der vermeintlich harmlose Dampf der Liquids in den Vapes die Lungen schädigen, sagt Experte Professor Michael Klein vom Deutschen Institut für Sucht- und Präventionsforschung. Die können laut ihm Mikroentzündungen in den Bronchen auslösen. Das kann sich im Einzelfall dann sogar zu einer chronischen Bronchitis ausweiten. Außerdem steigt gerade bei Jugendlichen das Suchtpotential: Besonders bei den E-Zigaretten mit Nikotingehalt im Liquid.

Vapes sind umweltschädlich

Besonders umweltfreundlich sind die Vapes nicht gerade, denn nach rund 600 Zügen wandern die Einweg-Vapes oft in den normalen Hausmüll. Laut einer britischen Studie wird jede zweite einfach weggeworfen und damit auch das wertvolle Silicium in den Batterien. Da geht ein großes Recycling-Potential verloren, denn die Akkus von sechs Einweg-Vapes haben etwa die gleiche Speichermenge wie ein iPhone. Und die sollte man natürlich lieber recyceln, anstatt sie achtlos wegzuschmeißen.

Autor: Thorsten Ortmann