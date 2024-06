Umweltamt sucht kühle und schattige Orte in der Stadt

Das Umweltamt will besser über kühle und schattige Orte in Hagen informieren. Denn die werden mit Blick auf heiße Sommertage und Hitzewellen immer wichtiger. Zum Beispiel als Rückzugsorte für die Bevölkerung. Die kühlen Plätze in unserer Stadt sollen in einem eigenen Stadtplan vermerkt werden.

Stadtplan gegen heiße Tage

Der neue "Stadtplan für heiße Tage" kann von jedem in Hagen mitgestaltet werden. Auf einer interaktiven Karte im Netz kann man kühle und schattige Orte markieren und anschließend ein Foto hochladen. Kühle und erfrischende Orte können zum Beispiel Parks, Spielplätze mit Bäumen oder Brunnen sein. Aber auch Innenräume von Museen oder dem Theater. Mit dem neuen Stadtplan will das Umweltamt schattige Plätze besser zugänglich machen - auch im Hinblick auf zunehmende Hitzewellen. Auf der Karte sollen auch kostenlose Trinkwasser-Auffüllstationen und Orte mit einer hohen UV-Belastung vermerkt werden.

Hier könnt ihr kühle und schattige Orte eintragen

www.hagen.de/stadtplan-fuer-heisse-tage