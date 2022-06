Umweltmobil fällt aus

Die kostenfreie Abgabe von Schadstoffen am Umweltmobil fällt also aus diese Woche. Wer schadstoffhaltige Abfälle abgeben will, kann das trotzdem tun - und zwar am Wertstoffhof an der Müllverbrennungsanlage Am PFannenofen. Die Öffnungszeiten: Heute (Mittwoch) noch bis 17 Uhr, morgen und Freitag 7.30 Uhr bis 16 Uhr, Samstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.