Umweltprojekt für Zuhause

Für 120 Kinder der Astrid-Lindgreen-Grundschule in Delstern gibt es kreative Tüten. An der Schule war eigentlich eine gemeinsame Aktion mit dem BUND Bildungszentrum Marienhof und dem Verein Kunst vor Ort geplant. Das Projekt kann aktuell nicht in der Schule stattfinden, stattdessen entstand die Idee der Kreativ-Tüten.

