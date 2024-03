Umzugsparty zur Volme Galerie

Die Umzugsparty

Im Vorfeld hatte die Freiwilligenzentrale nach Menschen gesucht, die beim Umzug behilflich sein könnten. Der war von 9 bis 18 Uhr geplant. Die Hilfsbereitschaft der Hagenerinnen und Hagener war aber so groß, dass um kurz vor 12 schon jede Kiste ihren Weg in die neuen Räumlichkeiten der Freiwilligenzentrale gefunden hatte. Weil so ein Umzug durstig und hungrig macht, konnten alle Helfer sich mit Kaffee, Kuchen, Chilli und Kaltgetränken stärken.

Stephanie Krause, Leiterin der Freiwilligenzentrale, ist von so viel Hilfsbereitschaft überwältigt gewesen. Die Hagenerinnen und Hagener haben fleißig mit angepackt und die Stadt hat Rollwägen für einen leichteren Transport zur Verfügung gestellt.

Wann öffnet die Freiwilligenzentrale wieder?

Im April nimmt die Freiwilligenzentrale in dem neuen Standort ihre Arbeit auf. Ein Datum steht jedoch noch nicht fest, aktuell finden noch Umbau- und Wartungsarbeiten rund um den Brandschutz statt. Zu finden ist sie dann in der ersten Etage der Volme Galerie. Beratungen finden montags von 13-15 Uhr, dienstags von 16-18 Uhr und donnerstags von 10-12 Uhr statt. Das Büro ist montags und mittwochs am Vormittag besetzt.

Was passiert mit der alten Freiwilligenzentrale?

Die Stadt möchte die Verbraucherzentrale in das Rathaus an der Volme umsiedeln. Das soll bis voraussichtlich Anfang Januar 2025 geschehen. Aktuell befindet sie sich noch im Pavillon im Volkspark.