Unbedingt Heimat shoppen

In der Corona-Krise ist Heimat shoppen so aktuell wie nie. In den letzten Monaten hat sich das Einkaufsverhalten von vielen Leuten geändert. Sie meiden die Läden und kaufen online. Wichtig sei es aber, die Geschäfte vor Ort zu unterstützen, sagt zum Beispiel die SIHK.

© Radio Hagen