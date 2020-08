Unbekannte werfen Brandsatz

Es war halb eins in der Nacht: In der Straße "Zur Hünenpforte" kam das golfähnliche Fahrzeug angefahren. Der Brandsatz wurde aus dem Auto heraus geworfen. Er prallte gegen die Hauswand zweier Firmen und entzündete sich, richtete aber keinen großen Schaden an. Dann sind die Unbekannten geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.