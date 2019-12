Unfälle mit Fußgängern

Auf der Boeler Straße verletzte sich am Samstag ein Mann lebensgefährlich, als er angefahren, und auf die Straße geschleudert wurde. Auch in Vorhalle wurde eine Frau angefahren, als sie ein Auto beim Abbiegen übersah. Und schon am Freitag wurden eine Hagenerin und ein 5-jähriger Junge - ebenfalls beim Abbiegen - von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gerade im Winter, sollte man deshalb als Fußgänger auf Reflektoren oder helle Kleidung achten, um von Autofahrern besser gesehen zu werden. Autofahrer sollten generell aufmerksam sein. Das reduziert das Risiko eines schweren Unfalls enorm, sagt die Polizei.