Unfälle und Verkehrsstörungen

In Sachen Verkehr gibt es aktuell verschiedene Probleme in der Stadt. Auf der Dortmunder Straße hat ein Lkw Ladung verloren, das dauert mindestens noch bis 8.30 Uhr, die Polizei meldet massive Rückstaus. Am Volmeabstieg gibt es an der Autobahnanschlussstelle einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Deswegen kommen da die Busse nicht Richtung Staplack und Eilpe.

