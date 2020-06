Unfall am Bergischen Ring

Ein Mann war in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Er bog gegen 07.30 Uhr in die Goldbergstraße ein und kollidierte dort mit dem Wagen der Frau, die auf dem Bergischen Ring in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Kurz vor dem Unfall gab es nach ersten Erkenntnissen einen leichten Stau an der Kreuzung. Die Polizei musste die betroffene Stelle sperren und den Morgenverkehr vor Ort vorbeileiten. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.