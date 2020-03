Unfall auf der Volmetalstraße

Um 22:40 Uhr war eine Mofa-Fahrerin in Richtung Eilpe unterwegs. Ein Pkw-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung. Dabei übersah er das andere Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde erst auf die Windschutzscheibe geschleudert und fiel anschließend auf die Straße. Sie kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Beim Unfall enstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Die Volmetalstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.