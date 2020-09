Unfall bei Fahrstunde

Sie fuhr auf einem Motrorrad in Richtung Letmathe und hielt an der Kreuzung Iserlohner Straße/ Steltenbergstraße an einer roten Ampel. Bei Grün gab sie Gas und war wohl durch die Beschleunigung so überrascht, dass sie von der Fahrbahn abkam und auf eine Verkehrsinsel auffuhr. Die Fahrschülerin stürzte auf die Straße und kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Beim Unfall wurden ein Wahlplakat, eine Laterne und das Motorrad beschädigt.